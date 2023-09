Ein neuer „Point of Presence“ – eine Art technische Schaltzentrale – wurde am Montag im Zuge des Breitband-Ausbaus mit einem Kran auf dem Betriebshof der Stadtwerke im Holm aufgestellt. Von hier aus sollen in Zukunft die Haushalte zwischen Domsland und Diestelkamp sowie Gewerbegebiet Hörst und Marienthaler Straße versorgt werden.

Foto: Arne Peters up-down up-down