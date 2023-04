Symbolischer erster Spatenstich im Möhlenkamp (von links): Frank Repenning (Stadtwerke), Ingo Schulz-Sperling (Arge Breitband Nord), Volker Carstensen (Stadtwerke) Bürgermeisterin Iris Ploog, sowie Torben Schermer und Matthias Siebken (VE Tiefbau). Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Schnelles Internet kommt: Stadtwerke haben mit Breitbandausbau begonnen Von Arne Peters | 06.04.2023, 15:26 Uhr

Das schnelle Internet kommt: Die Stadtwerke haben mit dem Breitbandausbau in Eckernförde begonnen. Sie versprechen: Wir kommen in jede Straße und jeder bekommt einen Anschluss, wenn er will.