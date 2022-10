Die Friendship Tour von Giora Feidman und Sergej Tcherepanov führt in die Stadthalle Eckernförde. Foto: Mehran Montazer up-down up-down Friendship-Tour 75-jähriges Bühnenjubiläum: Klarinettist Giora Feidman kommt nach Eckernförde Von Petra Baruschke | 26.10.2022, 10:07 Uhr

Auf seiner Welt-Tournee will Giora Feidman die ganze Welt umarmen, musikalisch das Jahr feiern und neue Freundschaften schließen. Auf seiner Friendship Tour mit Sergej Tcherepanov kommt er am Mittwoch, 7. Dezember, um 20 Uhr in die Stadthalle.