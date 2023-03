Am 4. und 5. März dreht sich in der Stadthalle alles um Gesundheit und Wohlbefinden. Foto: Archiv / pba up-down up-down Gesundheitstage Eckernförde 40 Aussteller, viele Vorträge und kostenlose Testosteronwertmessung Von Birte Sieland | 02.03.2023, 12:00 Uhr

Nach zweijähriger Pause finden am kommenden Wochenende wieder die Eckernförder Gesundheitstage in der Stadthalle statt. 40 Aussteller haben sich angesagt, es gibt viele Vorträge und Männer können am Sonntag kostenlos ihren Testosteronwert bestimmen lassen.