Gildeempfang im Rathaus: Bürgermeisterin Iris Ploog begrüßte die Abordnungen der Bürgerschützengilde und befreundeter Gilden. Foto: Arne Peters Bürgerschützengilde Eckernförde Bürgermeisterin Iris Ploog: Gilden dienen dem Zusammenhalt der Stadt Von Arne Peters | 30.05.2023, 13:49 Uhr

Die Gildefeierlichkeiten in Eckernförde haben begonnen: Am Dienstag nach Pfingsten war die Bürgerschützengilde von 1570 (Gelbe-Westen-Gilde) zum Empfang im Rathaus und zog danach zum Vogelschießen an den Strand.