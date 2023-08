Seit über 14 Tagen warten die Anwohner der Fischerstraße darauf, dass die gelben Tonnen geleert werden. Michael Fiedler hat sich bereits an den Entsorger gewandt und um Abhilfe gebeten: „Erst hieß es, dass das Engstellenfahrzeug kaputt sei und in der Reparatur“, erinnert sich Ziegler. Dann passierte aber bis jetzt nichts, keine Lösung wurde angeboten.

„Der Müll stapelt sich schon auf den Tonnen“, sagt Fiedler, „aber wohin soll man auch damit?“, fragt er. Der Eckernförder hat sich bereits mehrfach an die zuständige Entsorgungsfirma PreZero gewandt, und um die Leerung der Tonnen gebeten. „Man hätte die Tonnen ja auch einfach an die Hafenspitze bringen können, von wo aus sie mit einem großen Müllfahrzeug hätten geleert werden können“, sagt Fiedler.

Ungeziefer läuft schon herum

Und auch seine Nachbarin Waltraud Krohn findet die Situation katastrophal: „Es stinkt uns Anwohnern einfach“, sagt sie. „Die Deckel der Tonnen gehen nicht mehr zu, überall liegt Müll.“ Auch Ungeziefer habe Fiedler bereits gesichtet: „Ratten und Möwen, sämtliche Tiere laufen hier schon rum.“

Neues Müllauto auf dem Weg

Auf Anfrage der Eckernförder Zeitung hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt, dass die gelben Tonnen am kommenden Montag geleert werden: „Tatsächlich ist eines unserer kleinen Sammelfahrzeuge ausgefallen, das die engen Straßen befahren kann, die für unsere großen LKW gesperrt sind“, sagt Pressesprecher Boris Ziegler von PreZero. Das bedauere sein Unternehmen sehr. „Wir kümmern uns jetzt darum, dass ein geeignetes Fahrzeug von einem süddeutschen Standort nach Rendsburg gebracht wird, das sich am Montag umgehend auf den Weg in die Fischerstraße nach Eckernförde macht“, so Ziegler.