Jörg Kabierske hat ein Ziel. Der Experte für Digitale Bildung, Digitale Sicherheit und Spezialist für Medienpädagogik will so viele Schüler und Eltern den richtigen Umgang mit Medien lehren. Deshalb kommt der Regensburger (Bayern) am Donnerstag, 12. Oktober, nach Eckernförde in die Aula der Pestalozzi-Schule. Dort sollen Kindern und Jugendlichen der richtige Medienumgang beigebracht werden.

Kinder nutzen häufig Smartphones, Tablets und das Internet

„Die Schüler nutzen Smartphone, Tablet und Internet bereits. Oft fehlt ihnen aber das technische, rechtliche und kommunikative Grundverständnis, um die Bildschirme ‚unfallfrei‘ zu nutzen. Lange Bildschirmzeiten in WhatsApp, Snapchat (beides Messengerdienste), das Teilen von privaten Nachrichten, Filmen und Fotos und das Ausgrenzen oder Beleidigen von Mitgliedern aus der Schulfamilie sind keine Seltenheit“, heißt es in der Mitteilung der Pestalozzi-Schule.

Die Schule betont, dass ein „bewusster und respektvoller Umgang der Apps (Programme, Anm. d. Red.)“ wichtig sei und die Veröffentlichung von Bildern und Informationen Folgen haben kann. Auswirkungen, die sich zu Hause als auch vermehrt im schulischen Alltag zeigen. „Auch Eltern können selbst ein gutes Beispiel für einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien setzen“, heißt es weiter. Deshalb sollen tags zuvor, am Mittwoch, 11. Oktober, die Eltern gecoacht werden. „Es ist entscheidend, Medienkompetenz sowohl in der Schule als auch zu Hause zu fördern“, schreibt die Schule. Kinder und Jugendliche sollen regelmäßig über die Funktion und Risiken aufgeklärt werden. „Einige Plattformen ermöglichen eine Elternkontrolle. Wie diese verwendet werden und wo sie zu finden sind, wird ein Teil des Vortrages sein.“

Die Präsentation „Schüler*innen unterwegs in der digitalen Welt“ von Jörg Kabierske, die sich besonders an die Eltern richtet, startet um 19.30 Uhr, ebenfalls in der Aula der Pestalozzi-Schule. Es handelt sich um eine hybride Veranstaltung. Interessierte können den Vortrag also auch von zu Hause aus verfolgen. Dafür folgenden Link besuchen: https://us06web.zoom.us/j/7437679277 oder dem Konferenzraum mithilfe des QR-Codes beitreten. Das erfolgt anhand des Abscannens des QR-Codes mithilfe der Kamera-Funktion auf Ihrem Smartphone.