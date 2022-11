Der Weg ins Kieler UKSH war zu weit: Ben-Luca ist Sonntagabend auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts in Eckernförde in einem Rettungswagen zur Welt gekommen. Foto: André Schulz up-down up-down UKSH Kiel war zu weit Geschlossene Geburtsstation Eckernförde: Ben-Luca kommt auf Parkplatz zur Welt Von Gernot Kühl | 07.11.2022, 12:21 Uhr

Am Sonntagabend ist erneut ein Kind auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts in der Noorstraße in einem Rettungswagen zur Welt gekommen, weil der Weg zur Entbindung ins UKSH in Kiel zu weit war. Mutter und Kind geht es gut.