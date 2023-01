Der Gaspreis an der Börse ist so günstig wie lange nicht. Viele Kunden hoffen, dass auch sie nun weniger bezahlen müssen. Foto: imago/Christian Ohde up-down up-down Eckernförde, Rendsburg, Schleswig Gaspreis gesunken: Wann wird es auch für die Kunden der Stadtwerke SH billiger? Von Arne Peters | 04.01.2023, 16:08 Uhr

Der Gaspreis an den Börsen ist in den vergangenen Wochen massiv gesunken und mittlerweile sogar günstiger als vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Heißt das nun, dass auch die Endkunden bald entlastet werden?