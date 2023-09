Eckernförde und Barkelsby Stadtwerke SH überprüfen ihr Gasleitungsnetz Von Arne Peters | 26.09.2023, 14:51 Uhr Mit einem Gasspürgerät können die Mitarbeiter Lecks in den Leitungen erkennen. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Die Stadtwerke SH kontrollieren in den kommenden zwei Wochen das Gasleitungsnetz in Barkelsby und in der Eckernförder Innenstadt. Mitarbeiter der Firma Sewerin prüfen die Leitungen auf Dichtigkeit.