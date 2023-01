Nadine Iben aus Langballig zeigt mit ihrem Werk den Widerspruch zwischen eigenen inneren Erwartungen und en von außen gestellten Erwartungenng an sich selbst. Die Ausstellung „In & Out“ in der Galerie Carls Art 78 wird am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr eröffnet.

Foto: Dirk Steinmetz