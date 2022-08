Polizei und Feuerwehr wurden Sonnabend-Mittag zu einem Frontalzusammenstoß auf die B76 in Höhe Eckernförder Südstrand gerufen. FOTO: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down Frontalzusammenstoß von Pkw und Bus auf der B76 Urlauber aus Bayern gerät in den Gegenverkehr und wird schwerverletzt Von Dirk Steinmetz | 07.08.2022, 11:47 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Berlinerstraße (B76) in Höhe der Zufahrt zum Südstrand und des dortigen Bistros ist ein 72-jähriger Mann am Sonnabendmittag schwerverletzt worden. Er wurde wie seine beiden leichtverletzten Mitfahrerinnen in die Uniklinik Kiel gebracht.