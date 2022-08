Die Teilnehmer des Friedensritt verbinden politisches Engagement mit Ferien auf dem Pferd oder dem Drahtesel. FOTO: EZ up-down up-down Kundgebung in Eckernförde Reiten, radeln oder per pedes für eine friedliche Welt Von Petra Baruschke | 01.08.2022, 08:57 Uhr

Der Friedensritt führt in diesem Jahr von Jagel über Eckernförde nach Kiel. Unterstützt vom Runden Tisch gegen Rechts und der Friday for Future-Gruppe Eckernförde findet am Mittwoch, 3. August, um 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausmarkt statt.