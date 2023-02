Fridays for Future, hier bei einem Demonstrationszug durch die halbseitig gesperrte Reeperbahn, ruft für den 3. März wieder zu einer öffentlichen Veranstaltung in Eckernförde auf. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Fridays or Future Demonstrationszug durch die Stadt, Kundgebung auf dem Rathausmarkt Von Gernot Kühl | 27.02.2023, 10:00 Uhr

Nach längerer Winterpause rufen die Klimaaktivisten von Fridays for Future am Freitag, 3. März, wieder zu einer Klimaschutz-Veranstaltung in Eckernförde auf.