Im März war die letzte größere Demonstration von Fridays for Future in Eckernförde. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Klimastreik „Fridays for Future“ zieht im Demonstrationszug durch Eckernförde Von Arne Peters | 21.09.2022, 17:53 Uhr

Es wird wieder demonstriert: Die „Fridays for Future“-Bewegung aus Eckernförde zieht am Freitag wieder durch die Stadt. Beginn ist um 9 Uhr an der Hafenspitze.