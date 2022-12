Logenmeister Axel Seemann (Mitte) überreicht im Namen der Freimaurer-Loge „Leuchte am Strande“ eine Spende in Höhe von 2000 Euro an Ute Heyn, Leiterin des Kindergartens (l.) und Pastor Michael Jordan, 1. Vorsitzender des Familienzentrums.

