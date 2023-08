Fast zum Anfassen nah: Die Fregatte „Al-Qadeer“ lag am Montagabend vor dem Eckernförder Strand. Foto: Thomas Hoy up-down up-down Thyssenkrupp Marine Systems Neue Fregatte „Al-Qadeer“ für Ägypten auf Erprobungsfahrt vor Eckernförde Von Arne Peters | 01.08.2023, 12:27 Uhr

Die neue im Auftrag von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gebaute Fregatte „Al-Qadeer“ wird seit einigen Wochen in der Ostsee erprobt. Am Montagabend lag sie so nah vor Eckernförde wie noch nie.