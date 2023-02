Foto: Archiv / Kühl Ratsfrau Doris Rautenberg kandidiert Wohin führt der politische Weg der fraktionslosen Ratsfrau Doris Rautenberg? Von Gernot Kühl | 10.02.2023, 12:35 Uhr

Ratsfrau Doris Rautenberg ist Einzelkämpferin und gehört nach ihrem Ausscheiden bei den Linken keiner Fraktion an. Sie kündigte an, am 14. Mai erneut für die Ratsversammlung zu kandidieren. Mit welcher Partei, ist noch offen.