Säcke voll Müll kamen bei einer Strandreinigungsaktion am Wochenende am Eckernförder Hauptstrand zusammen. Foto: ETMG up-down up-down Eckernförde Viel Müll am Strand - Helfer tragen säckeweise Abfall zusammen Von Dirk Steinmetz | 19.03.2023, 17:27 Uhr

Rekordverdächtige über 220 Helfer beteiligten sich am Wochenende an der FLENS-Strandgut-Aktion am Eckernförder Hauptstrand. Zig Papiertüten voll Müll sammelten die Helfer.