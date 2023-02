Torsten Schott (links) und Oliver Köhn füllen die ehemaligen Räumlichkeiten von „Rehbehn & Kruse“ im Jungfernstieg mit neuem Leben. Foto: Arne Peters up-down up-down Das Geschäft zur Fischdeel Schottis Fischmarkt: Eckernförde bekommt wieder ein Fischgeschäft Von Arne Peters | 03.02.2023, 13:27 Uhr

In der einst so stolzen Fischerstadt Eckernförde spielt der Fisch in letzter Zeit eine immer kleinere Rolle. Nicht einmal ein Fischfachgeschäft mit entsprechendem Sortiment gibt es mehr. Doch das soll sich bald ändern.