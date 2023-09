Feuerwehr-Einsatz in Eckernförde Feueralarm ausgelöst: Drei Löschfahrzeuge vor der Schule am Noor Von Stefan Gerken | 11.09.2023, 14:19 Uhr Bei der Schule am Noor kam es am Montagmittag, 11. September, zu einem Einsatz der Feuerwehr. Drei Löschfahrzeuge waren unter anderem vor Ort, konnten aber schnell wieder abziehen. Foto: Stefan Gerken up-down up-down

Um 12.14 Uhr ging bei der Feuerwehr in Eckernförde die Meldung ein, dass in der Schule am Noor der Feueralarm ausgelöst worden war. Schnell waren rund 30 Kameraden, sowie eine Streife der Polizei, vor Ort. Doch es gab Entwarnung.