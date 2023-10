Um 16.30 Uhr ging der Alarm in der Feuerwache Noorstraße ein, fünf Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte rückten umgehend in die Fußgängerzone Kieler Straße aus. Die gemeldeten Rauchschwaden im Inneren des Gebäudes waren beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits verzogen, doch nach Auskunft des Wehrführers und Einsatzleiters Meint Behrmann lag noch ein spürbarer Brandgeruch in der Luft. Daher kamen auch Atemschutzträger zu Einsatz.

Polizei und Mitarbeiterinnen von C&A hatten das Kaufhaus zuvor bereits evakuiert und erwarteten die Feuerwehrleute an der Tür. Nach ersten Feststellungen des Feuerwehrchefs dürfte eine defekte Leuchte im Fahrstuhl des zweigeschossigen Kaufhauses den Brand ausgelöst haben. Genaue Aufschlüsse erhoffte sich Behrmann von einer eingehenden Begutachtung am Mittwochabend.

Löschmittel mussten nicht eingesetzt werden, auch der vorsorglich angerückte CO 2 -Anhänger kam nicht zum Einsatz. Der C&A-Markt wurde nach dem Brand vollständig durchlüftet und um 17.10 Uhr vorzeitig geschlossen. Der Einsatzleiter geht davon aus, dass das Kaufhaus am Donnerstag wieder öffnen kann. Über die Höhe des Sachschadens lagen am Mittwoch noch keine Erkenntnisse vor.

Die Kieler Straße wurde in Höhe des Gänsemarktes gesperrt. Auch ein Rettungsfahrzeug war vor Ort, Personen kamen nicht Schaden.