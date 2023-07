Aus der Werkstatt von Auto Lüdtke im Goldammerweg dringt schwarzer Qualm. Ein Defekt in der Elektroverteilung hatte ein Feuer ausgelöscht, dadurch wurde auch eine Gasleitung beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden, die Löscharbeiten dauern an. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Großeinsatz in Eckernförde Feuer in Renault-Autowerkstatt - auch Gasleitung beschädigt Von Gernot Kühl | 03.07.2023, 11:16 Uhr

