Auch dieser VW Tiguan wurde ein Opfer der Flammen. Was den Brand im Gebrauchtwagenhandel im Rosseer Weg ausgelöst hat, ist noch ungeklärt. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Feuer in Eckernförde Feuer beim Autohändler im Rosseer Weg: Sechs Pkw gehen in Flammen auf Von Gernot Kühl | 01.03.2023, 10:53 Uhr

Großeinsatz im Rosseer Weg: Bei einem Feuer in einem Gebrauchtwagenhandel wurden sechs Pkw zerstört, auch Gebäudeteile wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Rosseer Weg musste am frühen Morgen für die Löscharbeiten gesperrt werden, ist seit 8.30 Uhr jedoch wieder befahrbar.