Festkommers für 150 Jahre Feuerwehr Eckernförde „Vom Turnerverein zur Sicherheitszentrale" Von Dirk Steinmetz | 04.09.2022, 16:03 Uhr

Fast 200 Gäste waren der Einladung der Feuerwehr Eckernförde gefolgt und feierten Freitagabend einen rund dreistündigen Festkommers aus Anlass des 150-jährigen Bestens. Eckernfördes Stadtwehrführer Meint Behrmann benötigte über 15 Minuten, um alle Gäste und Institutionen zu begrüßen.

Am 18. Oktober 1871 wurde die Freiwillige Turnerfeuerwehr Eckernförde gegründet. Die große 150-Jahr-Feier musste im Vorjahr wegen der Pandemie abgesagt werden. Nun wurde das Fest mit fast 200 Gästen mit einem Kommers am Freitagabend und einem Feuerwehrball am Sonnabend nachgeholt.