Daniel Spinler vor der Bühne am Südstrand: Der Festival-Organisator hofft auf viele Spontanbesucher wegen des guten Wetters. FOTO: Arne Peters up-down up-down Open Air Eckernförde Die Bühne steht – The Boss Hoss und Silbermond können kommen Von Arne Peters | 30.06.2022, 17:03 Uhr

Eckernförde steht das erste Festivalwochenende seit drei Jahren bevor. Am Sonnabend und Sonntag treten The Boss Hoss, Silbermond und Max Giesinger am Südstrand auf.