Zuletzt forderten im Mai 70 Kinder und Erwachsene bei einer Fahrraddemo in Eckernförde ein kinderfreundlicheres Straßenverkehrsrecht. Foto: Archiv / Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Eckernförde Kidical Mass: Fahrraddemo für mehr Sicherheit im Straßenverkehr Von Arne Peters | 23.09.2022, 17:05 Uhr

Die Bewegung „Kidical Mass“ ruft zu einer Fahrraddemonstration am Sonntag, 25. September, in Eckernförde auf. Sie beginnt um 15 Uhr an der Hafenspitze. Gefordert wird dabei mehr Sicherheit im Straßenverkehr.