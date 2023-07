Die Polizei sucht Zeugen wegen eines exhibitionistischen Übergriffs in Eckernförde. Foto: IMAGO/Droese up-down up-down Polizei Eckernförde Exhibitionist belästigt 82-Jährige auf Wanderweg in Eckernförde Von Gernot Kühl | 03.07.2023, 15:53 Uhr

Eine 82-jährige Frau ist am frühen Sonntagabend auf einem Wanderweg von einem etwa 35 Jahre alten Exhibitionisten belästigt worden. Er trat an sie heran und hielt dabei sein Geschlechtsteil in der Hand. Die Polizei sucht Zeugen.