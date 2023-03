Im Rollenspiel lernt Tine Mielke, wie sie sich gegen den Angreifer (Peter Thietje) zur Wehr setzen kann. Foto: Britta Bünger up-down up-down Gewaltintervention in Eckernförde So hilft WingTsun-Meister Peter Thiethje Opfern von Gewalttaten Von Britta Bünger | 12.03.2023, 14:21 Uhr

Die EWTO-Akademie Eckernförde unter Leitung von Peter Thietje ist in Fachkreisen in ganz Deutschland bekannt. Vor Kurzem kamen deshalb auch 15 Teilnehmer von Heilbronn über Detmold bis Hamburg an die Ostsee, um sich von Thietje zum Fachtrainer für Gewaltintervention ausbilden zu lassen.