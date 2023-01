Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in der Rudolf-Kinau-Straße - die Straßenlaternen in voller Beleuchtung. Foto: Gernot Kühl up-down up-down In mehreren Straßen leuchteten die Laternen auch am Tag Warum Straßenlaternen in Eckernförde auch tagsüber geleuchtet haben Von Gernot Kühl | 12.01.2023, 08:00 Uhr

Was ein Stromausfall wie am vergangenen Freitag so alles nach sich zieht - noch am Mittwochmorgen leuchteten aufgrund eines defekten Steuerungsgeräts die Straßenlaternen in mehreren Eckernförder Straßen auch am Tag.