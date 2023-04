Die 800 Jahre alte St.-Nicolai-Kirche hat schon viel erlebt, aber einen Tanzgottesdienst wohl noch nicht. Foto: Birte Stährmann up-down up-down Mit Video: „Dance it out“ Tanzen in St. Nicolai: Kirche in Eckernförde geht neue Wege Von Birte Stährmann | 24.04.2023, 14:25 Uhr

In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen geht die evangelische Kirche in Eckernförde neue Wege. Erstmals fand am Sonntagabend ein Tanz-Gottesdienst statt.