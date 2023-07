Ernst-Werner Kröger aus Eckernförde feiert am 9. Juli seinen 100. Geburtstag. Er lebt noch in seinem Haus, der er eigenhändig 1967 gebaut hat. Foto: Gernot Kühl up-down up-down 100. Geburtstag in Eckernförde Was den 100-jährigen Ernst-Werner Kröger bis heute bewegt Von Gernot Kühl | 07.07.2023, 14:23 Uhr

Ernst-Werner Kröger aus Eckernförde feiert am 9. Juli seinen 100. Geburtstag. Er lebt selbstständig in seinem eigenhändig gebauten Haus und wird umsorgt. Am Sonntag erwartet er Besuch aus Australien.