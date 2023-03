Die Vorschulgruppe der Kita „Villa Kunterbunt“ hat drei Wochen lang mit der Eckernförder Zeitung am „Zikita“-Projekt teilgenommen. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Eckernförde: Zeitung in der Kita „Zikita“: 20 Vorschulkinder der Villa Kunterbunt im Zeitungsfieber Von Gernot Kühl | 16.03.2023, 07:01 Uhr

Die Vorschulgruppe der Kita „Villa Kunterbunt“ hat vier Wochen lang am Projekt „Zeitung in der Kindertagesstätte“, kurz „Zikita“ teilgenommen. Die 20 Kinder durchstöberten die Seiten täglich und nahmen so am Geschehen in ihrer Heimatstadt und aus aller Welt teil.