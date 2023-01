Genau 134 Bürger haben am Montagabend die Chance genutzt, um sich bei der Einwohnerversammlung in der Stadthalle über Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung zu informieren und selbst Vorschläge zu machen. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Einwohnerversammlung in der Stadthalle So soll die Eckernförder Innenstadt noch attraktiver werden Von Gernot Kühl | 24.01.2023, 18:04 Uhr

Ein Jahr lang haben viele Akteure und Bürger an einem Konzept zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt gearbeitet. In der Einwohnerversammlung am Montagabend hatten die Bürger letztmals Gelegenheit, ihre Meinung zu sagen.