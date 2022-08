Der Chor der Sprottenschule unter Leitung von Heimke Marckwardt FOTO: Gernot Kühl up-down up-down Einschulungen in Eckernförde Sprottenschule begrüßt 100 neue Erstklässler musikalisch Von Gernot Kühl | 17.08.2022, 13:59 Uhr

Gestern wurden an den Eckernförder Grundschulen die neuen Erstklässler eingeschult. An der größten Grundschule, der Sprottenschule, waren es über 100 Schüler in vier ersten Klassen.