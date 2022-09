Alle Sporttreibenden sollen sich in der Sportkonferenz wiederfinden - egal, ob in Vereinen organisiert oder nicht. Foto: Adobestock up-down up-down Umfrage als Grundlage Sportkonferenz: Wie kann das Sport-Angebot in Eckernförde verbessert werden? Von Arne Peters | 30.09.2022, 14:57 Uhr

Auf einer Sportkonferenz in der Stadthalle sollen am 12. November Möglichkeiten zur Verbesserung des Angebots in Eckernförde erörtert werden. Zuvor gibt es eine Befragung der Bürger.