Kein Glück bei seinem Einbruch hatte ein 47-Jähriger. Am Tag der Deutschen Einheit verschaffte sich der Mann gegen zehn Uhr unerlaubt Zutritt zu den Werkstatt- und Büroräumlichkeiten eines Gettorfer Metallbaubetriebs in der Straße Starkenbrook.

Laptop, Handys, Lautsprecher und Spirituosen wurden bereits verstaut

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 47-Jährige noch während der Tat von den Geschädigten überrascht. Er versuchte daraufhin, durch ein Fenster zu fliehen, konnte aber überwältigt und den Beamten der Polizeistation Gettorf übergeben werden.

Zu der Zeit hatte er bereits mehrere im Gebäude vorgefundene Gegenstände in einem mitgeführten Rucksack sowie in einem Fahrradkorb gelagert. Der Korb gehörte zu einem Fahrrad, das auf dem Firmengelände abgestellt wurde. Bei den Gegenständen handelte es sich unter anderem um einen Laptop, Handys, Lautsprecher sowie Spirituosen.

Täter ist polizeibekannt

Der 47-jährige Mann, der nicht aus Gettorf stammt, wurde in Polizeigewahrsam genommen und am Folgetag dem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Hintergrund sei eine Rücksprache zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kiel. Der Mann sei polizeibekannt. Ein Haftbefehl wurde daher erlassen, der Täter kam in die JVA Neumünster. Die weitere Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizeistelle Eckernförde übernommen.