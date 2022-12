Der Vorstand des Vereins der Freunde der Jungmannschule freut sich am 27. Dezember auf viele Gäste beim Ehemaligentreffen im Restaurant Mehrfisch an der Hafenspitze: (v. l.) Elisabeth Bonsen, Achim Mewes, Mehrfisch-Wirt Daniel Lehrmann, Stefan Leckband, Axel Bürger und Thomas Bartels. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Traditionelles Treffen am 27. Dezember Ehemaligentreffen der Jungmannschule diesmal bei „Mehrfisch“ am Hafen Von Gernot Kühl | 23.12.2022, 14:00 Uhr

Das „Ehemaligentreffen der Jungmannschule“ findet am 27. Dezember erstmals an einem neuen Ort statt: im Restaurant „Mehrfisch“ an der Hafenspitze.