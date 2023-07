Dort stehen am Sonnabend Glockenbach, YouNotUs und Felix Jaehn - die DJ-Bühne am Südstrand mit Mischpults und CD-Playern, hier aufgebaut von Lichtdesigner Patrick Béfort (rechts) und Bühnenbauer Jean-Pierre Buschjost. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Strandgut-Festival am Südstrand Felix Jaehn und andere Stars der Elektroszene sorgen für Partystimmung in Eckernförde Von Gernot Kühl | 28.07.2023, 17:57 Uhr

Am Sonnabend steigt das erste Elektrofestival in Eckernförde. Sieben Spitzen-DJs werden die erwarteten rund 4.000 Besucher von 13 bis 22 Uhr in Partystimmung versetzen.