Küstenschlager und Pop am Strand Darum schwärmen alle vom Eckernförder Südstrand Von Gernot Kühl | 15.08.2022, 16:00 Uhr

Der Südstrand hat am vergangenen Wochenende erneut seine Ausnahmestellung als Open-Air-Kulisse unter Beweis gestellt. Die Bedingungen waren optimal: Sonne, Wärme, 20 Grad Wassertemperatur und Künstler, die sich davon inspirieren ließen: Vanessa Mai und Ben Zucker bei „Küstenschlager“ am Freitag sowie Christopher, Lotte, Lea und schließlich Wincent Weiss bei „Pop am Strand“ am Sonnabend. Alle waren „geflasht“ vom Südstrand, der eine traumhafte Kulisse für bewegende Auftritte bot.