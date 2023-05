Riesenrad, Sprotten, Krabben und Livemusik - die Sprottentage am Eckernförder Hafen bieten zu Pfingsten jede Menge Unterhaltung. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Sprottentage noch bis Pfingstmontag Sprottentage Eckernförde: Schwungvoller Start mit Riesenrad und zwei Bühnen Von Gernot Kühl | 27.05.2023, 09:38 Uhr

Die Sprottentage am Eckernförde sind am Freitag gestartet. Die Besucher erwartet am langem Pfingstwochenende ein unterhaltsames Programm mit Livemusik, Vorführungen, Aktion und Unterhaltung.