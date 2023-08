Eckernförde Senioren helfen in Schulen: „Für die Kinder da sein und zuhören“ Von Jessica Conrad | 14.08.2023, 17:07 Uhr Streit in der Schule gewaltfrei lösen? Die Schulmediatoren helfen den Kindern dabei, ihre Sozialkompetenz zu stärken. Foto: Seniorpartner in School up-down up-down

An der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde gibt es sie bereits: Vier Senioren, die als Schulmediatoren arbeiten. Rainer Kreye aus Eckernförde ist einer von ihnen – ein „Seniorpartner in School“. Jetzt sucht er Mitstreiter für eine weitere Schule.