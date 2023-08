Piraten auf „Einklaufstour“ Böses Erwachen für zwei freche Eckernförder Geschäftsleute Von Gernot Kühl | 06.08.2023, 14:13 Uhr Kaufmann Dirk Schreiber wurde von der Piratenmeute vor seinem Geschäft wegen der aufgehängten Steckbriefs der Piratin Calypso zur Rechenschaft gezogen und von einem Teil seiner Spielsachen erleichtert. Foto: Thomas Hoy up-down up-down

Es ist jedes Jahr dasselbe: Sonnabendvormittag gehen die Piraten in den Eckernförder Geschäften „einklaufen“. Wen sie diesmal besucht haben und was sie, die Geschäftsleute und Kunden alles erlebten, wird wieder in die Annalen der Kornersfjord-Piraten eingehen.