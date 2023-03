Die Sporthalle am Noorwanderweg, die hauptsächlich vom EMTV und der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule genutzt wird, soll für 7 Millionen Euro saniert werden. In diesem Zusammenhang möchte der EMTV das an die Halle angeschlossene Clubheim ebenfalls sanieren und baut Rückstellungen auf.

Foto: DHBT. Architekten GmbH und ILOVEGRAFFITI.DE