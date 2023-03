Bei der Erneuerung der Versorgungsleitungen im Jungfernstieg werden gleich Glasfaserkabel (lila) für einen späteren Anschluss mitverlegt. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Ratsfraktion der Eckernförder Grünen Edgar Meyn fordert die Freigabe der 9 Millionen Euro für die Stadtwerke Von Gernot Kühl | 07.03.2023, 11:28 Uhr

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Ratsversammlung, Edgar Meyn, hat sich öffentlich für eine Kapitaleinlage der Stadt in Höhe von 9 Millionen Euro für die Stadtwerke Eckernförde ausgesprochen. Am 8. März entscheidet die Ratsversammlung.