„Eckernförder Gespräche“ Green Screen-Auftakt mit eindringlichen Botschaften zur Lichtverschmutzung Von Gernot Kühl | 06.09.2023, 14:14 Uhr Foto: Gernot Kühl

Was bedeuten hell erleuchtete Städte für die Natur? Dieser Frage spürte das 17. Internationale Naturfilmfestival Green Screen am Dienstagabend im Gespräch mit Betroffenen und Experten in der Stadthalle nach.