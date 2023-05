Entenzeit in der Fördesparkasse: 22 große Plastikenten gehen am 27. Mai um 12.30 Uhr in einer Sonder-Challenge des Entenrennens für Eckernförder Unternehmen an den Start. Es gibt Preise für die schnellste und langsamste sowie für die kreativste Ente - die kann ab sofort bis zum 26. Mai in der Kundenhalle der Sparkasse in der Kieler Straße von allen interessierten Bürger per ausliegendem Stimmzettel gewählt werden. Auf eine große Teilnahme freuen sich (v. l.) Fabio Schumann, Sabrina Schaffeld (beide ETMG), Ole Böhrensen (Round Table) und Marco Raimund (Fördesparkasse).

Foto: Gernot Kühl