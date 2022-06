Scheckübergabe ganz in Grün: Nicole Stoltenberg von der Eckernförder Bank überreicht einen symbolischen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an Green Screen-Geschäftsführer Markus Behrens (Mitte) und Michael Packschies, den Vorsitzenden des Fördervereins, die bei dieser Gelegenheit auch das Plakat des Festivals 2022 präsentieren.

FOTO: Jessica Lerner-Kulle