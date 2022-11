Einfühlsam und wunderbar gespielt setzte das Trio Nidaš aus Lübeck (Svenja Lippert, Niels Rathje und David Arbeiter, v. l.) die Gedichte, vorgetragen von der Schauspielerin Rachel Behringer, in Musik um. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Wihelm-Lehmann-Tage Eckernförde Warum Wilhelm Lehmann ein früher Nature Writer gewesen sein könnte Von Susanne Karkossa-Schwarz | 21.11.2022, 17:09 Uhr

Unter der Überschrift „Der grüne Gott“, Titel seines zweiten Gedichtbandes, erschienen 1942, stand die diesjährige Tagung der Wilhelm-Lehmann-Gesellschaft in der Galerie 66. Bereits am Freitagabend hatten Freunde seiner Dichtung im „Spieker“ Gelegenheit, eine Auswahl von Gedichten zu hören, musikalisch gekonnt in poetische Bilder gesetzt.