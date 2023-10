Vor einigen Jahren haben wir im Krayenbergsgang mit unseren Stockrosen, welche hier sehr schön gedeihen, etwas eingeführt, was sich zu unserer Freude gut etabliert hat. Wir, das sind mein Enkel Morten und seine Oma, haben eine Samenbank installiert, um das Abreißen der Samenkapseln zumindest etwas einzudämmen – und die Touristen wie auch die Eckernförder haben dies sehr gut honoriert.

Deshalb ist jetzt die Zeit gekommen, einfach mal „Danke“ zu sagen. Danke, an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir der Eichhörnchen-Schutzstation nach den Corona-Ausfällen mehrfach einen dreistelligen Betrag als Spende übergeben durften. Uns hat es gefreut, und die Station kann es gut gebrauchen. In meinem alten Poesie-Album steht ein Spruch: „Tue das Gute, wirf es ins Meer. Sieht es der Fisch nicht, so sieht es der Herr“. Das ist für mich schon richtig. Doch manchmal können wir ruhig denen, die Gutes taten, einfach mal „Danke“ sagen.